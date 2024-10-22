Мобилизованный украинец покончил с собой в здании военкомата в Полтаве

Мужчина, которого насильно мобилизовали на Украине, покончил с собой в пункте предварительного сбора в Полтаве. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Мужчину туда доставила полиция, потому что он находился в розыске как уклонист и ранее его уже судили по той же статье. Следов насилия на теле покойного не обнаружили. Ведутся следственные действия.
Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский приказал забирать на фронт всех мужчин, пока они не успели сбежать, и предупредил, что скоро сотрудники ТЦК могут начать поквартирный обход. Также он сообщил, что киевский режим отслеживает все, что пишут в соцсетях о происходящем, и жестко репрессирует инакомыслящих.
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