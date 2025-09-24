Жители Канева в Черкасской области все чаще стали жаловаться на неработающие уличные фонари, проблема усугубилась с наступлением осени. Каневская горадминистрация ответила в своей странице в Facebook*, что единственного городского электромонтера мобилизовали.

«С середины июля 2025 года в КП „Город“ отсутствует электромонтер — единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, <…> был призван на военную службу», — уточнили чиновники.

Мобилизованный электрик также выполнял электромонтажные работы и занимался строительством сооружений для уличного освещения. Другого такого специалиста у предприятия нет, поэтому коммунальщик пока не могут решить эту проблему, несмотря на жалобы горожан.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские власти начнут призывать и 15-летних подростков, причем понижение возрастной планки неизбежно.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.