Причиной ликвидации бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия могли стать подковерные игры крупных политиков. Стоявший у истоков формирования современного украинского неонацизма депутат помешал «новым бандеровцам». Об этом в комментарии ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он напомнил, что выступивший одним из организаторов Евромайдана Парубий сохранил отношения с пришедшим к власти в результате государственного переворота Петром Порошенко.

Сейчас бывший лидер страны находится в оппозиции к новой власти, которая пресекает всякую возможность конкуренции.

«Задумываясь о неизбежности новых выборов, клика Зеленского „зачищает поляну“ даже от таких элементов, как Парубий», — заявил Мирошник.

Представитель МИД добавил, что методы украинские власти используют вполне «традиционные для государства-террориста».

Об убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия стало известно в субботу, 30 августа. По предварительным данным, политик погиб в результате нападения киллера вот Львове.

Последние несколько лет Парубий входил во фракцию «Европейская солидарность», возглавляемую бывшим президентом Украины Петром Порошенко.