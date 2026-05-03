Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал покупку роскошной яхты стоимостью около 26 миллионов евро женой министра обороны Украины Михаила Федорова. Своим мнением он поделился в телеграм-канале .

«Как видим, утилизация обычных украинцев в окопах на поле боя неплохо конвертируется в сотни миллионов долларов, яхты, поместья, автомобили, активы „лидеров киевского режима“. Уверен, что всем украинцам приятно, что молодой министр обороны так любит свою супругу и может делать такие знаки внимания», — написал он.

Ранее силовые структуры России заявили РИА «Новости», что супруга министра обороны Украины Федорова купила роскошную суперъяхту за 26 миллионов евро. Tankoa S501 Vertige длиной почти 50 метров зарегистрирована и ходит под французским флагом.

Ранее на Украине началась предвыборная борьба.