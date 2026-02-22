Госпереворот на Украине с целью свержения режима президента Владимира Зеленского сейчас невозможен — нынешняя власть превратилась в военную диктатуру. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«В среднесрочной перспективе майдан против Зеленского невозможен. Майданы, массовые протесты происходят только на фоне демократического правления», — сказал он.

На фоне диктатуры такого рода протесты оперативно ликвидируют с помощью силовиков, с использованием оружия. Признаков возможного Майдана против Зеленского со стороны его кураторов тоже не просматривается.

Существует довольно большой выбор способов, как отправить главу киевского режима в отставку либо отстранить от управления страной, добавил Мирошник.

Стоимость электричества на Украине со времен Майдана выросла в 10 раз, а выиграли от этого только местные олигархи, напомнил ранее бывший депутат Рады Владимир Олейник.