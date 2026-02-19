Стоимость электричества на Украине со времен Майдана выросла в 10 раз, и от этого выиграли только украинские олигархи. Об этом ИС «Вести» рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Когда был Майдан, его назвали „Майданом“, „революцией достоинства“. И по конечному итогу это оказалось революцией паскудства. Тогда цена на 1 киловатт для граждан составляла 0,33 копейки, а сегодня 4 гривны 32 копейки. То есть [рост] в 10 раз. И тогда вопрос стоит — а за что скакал этот Майдан?» — заявил Олейник.

Экс-нардеп отметил, что от роста цен в выигрыше остались только украинские олигархи, которые имеют отношение к генерации и распределению электроэнергии.

Накануне власти Словакии предупредили Украину о возможном прекращении поставок электроэнергии из-за напряжения вокруг нефтепровода «Дружба».