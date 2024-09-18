«Мирный план» Зеленского приглянулся США

Власти США изучили «мирный план» Владимира Зеленского, заявила в ходе пресс-конференции постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, инициатива «может сработать», поэтому ее планируют продвигать.

Томас-Гринфилд уточнила — в США уверены, что в плане Зеленского изложена стратегия, которая может сработать.

«Нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать его, взаимодействуя со всеми странами, главами государств», — процитировало ее РИА «Новости».

Постпред США при ООН добавила, что американские власти надеются на достижении прогресса «в этом направлении».

Украина собралась передать «мирный план» России через третьи страны. По словам замглавы офиса президента страны Игоря Жовквы, на второй саммит могут пригласить представителей РФ.