ТАСС: украинцы все чаще говорят о нежелании поддерживать ВСУ

В украинском обществе начал активно распространяться нарратив «Мир любой ценой», а поддержка ВСУ со стороны населения стала сокращаться. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах по итогам мониторинга публикаций в соцсетях.

По словам собеседника агентства, на Украине уже давно царят такие настроения. Жители страны все чаще стали говорить, что не хотят финансово поддерживать ВСУ и призывают Киев к завершению конфликта.

«Мы неоднократно сталкивались и с более жесткими комментариями: „Чем больше вэсэушников будет уничтожено, тем скорее закончится конфликт“», — подчеркнул он.

При этом авторы таких комментариев не только проживают на Украине, но еще и связаны с украинским правительством.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинцев к государственному перевороту, заявляя, что киевский режим уже привел страну к катастрофе.