Вооруженные силы Украины не затронет резкое сокращение после окончания конфликта. Такое заявление сделал глава Минобороны Денис Шмыгаль, чьи слова привело «Интерфакс-Украина».

Министр выступил во время презентации программы действий правительства 18 августа.

«Лучшей гарантией нашей безопасности являются сильные наши Вооруженные силы, силы безопасности и обороны», — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, уменьшение армии будет просчитанным и плановым, а не резким.

Украинский военнопленный Виктор Кушнир ранее призвал ВС России бить по территориальным центрам комплектования. Сам солдат признался, что на Украине его похитили прямо с улицы и отправили на передовую.