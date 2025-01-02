Минюст Украины похвастался передачей в бюджет 60 млн долларов из активов России
Государственный бюджет Украины пополнился на 2,5 миллиарда гривен (около 59,4 миллиона долларов) за счет российских активов. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции страны на своей странице в Facebook*.
В ведомстве подчеркнули, что считают это одним из главных итогов своей работы в 2024 году.
«В бюджет Украины выведено 2,5 миллиарда гривен российских активов — это один из главных итогов работы Минюста в 2024 году», — указали в публикации.
О каких именно деньгах идет речь, в пресс-службе не уточнили.
В мае 2022 года Верховная рада Украины приняла закон о переводе всех российских государственных активов в собственность государственного Национального инвестиционного фонда.
Кроме того, украинские суды национализировали имущество российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Олега Дерипаски, против которых администрация президента Владимира Зеленского ввела санкции.
Также в конце декабря 2024 года власти Украины получили миллиард долларов от Всемирного банка в счет кредита, обеспеченного замороженными в США российскими активами.
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