Минюст Украины похвастался передачей в бюджет 60 млн долларов из активов России

Государственный бюджет Украины пополнился на 2,5 миллиарда гривен (около 59,4 миллиона долларов) за счет российских активов. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции страны на своей странице в Facebook*.

В ведомстве подчеркнули, что считают это одним из главных итогов своей работы в 2024 году.

«В бюджет Украины выведено 2,5 миллиарда гривен российских активов — это один из главных итогов работы Минюста в 2024 году», — указали в публикации.

О каких именно деньгах идет речь, в пресс-службе не уточнили.

В мае 2022 года Верховная рада Украины приняла закон о переводе всех российских государственных активов в собственность государственного Национального инвестиционного фонда.

Кроме того, украинские суды национализировали имущество российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Олега Дерипаски, против которых администрация президента Владимира Зеленского ввела санкции.

Также в конце декабря 2024 года власти Украины получили миллиард долларов от Всемирного банка в счет кредита, обеспеченного замороженными в США российскими активами.

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