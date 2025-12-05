Министр обороны Украины заявил о новой системе контрактов на фоне нехватки денег

На повышение зарплат военнослужащим денег у Украины нет, поэтому сейчас обсуждают введение новой контрактной системы с улучшенными условиями. Об этом на заседании Верховной рады заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, его процитировало издание «Страна.ua».

«Мы предусматриваем новые контрактные формы, которые предполагают улучшенные условия для всех военнослужащих. Для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме и получать больше средств», — сказал он.

При этом министр не сказал, откуда возьмут деньги на так называемые улучшенные контракты, если средств не хватает даже на повышение выплат.

Ранее украинский экономист Кирилл Шевченко заявил, что с января у Украины не будет своих денег на зарплаты и пенсии. По его словам, бюджет государства почти полностью зависит от иностранной помощи.