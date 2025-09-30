МИД Украины отреагировал на заявление Орбана о венгерских дронах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о беспилотниках признанием. Его слова распространила пресс-служба ведомства.

«Министр [иностранных дел Венгрии Петер] Сийярто, как там ваш твит о „фейке“? Плохо состарился?» — добавил Сибига.

Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что Венгрия нарушила воздушное пространство Украины несколькими беспилотниками. В ответ Орбан призвал Зеленского «отстать от Венгрии».

Однако позднее венгерский премьер заявил, что количество дронов, залетевших на Украину, не имеет значения, и добавил, что если Запад перестанет давать Украине деньги, для нее очень скоро все закончится.