Орбан заявил, что Украина не может вести себя как суверенное государство

«Она потеряла пятую часть своей территории. <…> Суверенитет Украины на этом закончился. Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду Запад, решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено», — сказал он.

В сентябре Москва отметила паузу в переговорах, хотя Россия по-прежнему готова к дипломатическому решению. Представитель Кремля Дмитрий Песков связал пассивность Киева с возможной попыткой продемонстрировать европейским спонсорам способность продолжать боевые действия. Он также отметил, что с каждым днем отказа от переговоров положение Украины будет только ухудшаться.

Ранее Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского отстать от Венгрии. Жесткое заявление он опубликовал в соцсети Х в ответ на бездоказательное обвинение в нарушении украинской границы.