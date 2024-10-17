МИД России назвал захват собора УПЦ в Черкассах преступлением

Вооруженный захват Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах стал очередным преступлением, которое совершили украинские власти против канонической церкви. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Киевский режим делает все возможное для объявления вне закона и ликвидации канонической церкви. А западные покровители Зеленского продолжают потворствовать углублению религиозного раскола на Украине», — добавила она.

Дипломат призвала управление верховного комиссара ООН по правам человека и личного представителя действующего председательства ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией обратить внимание на происходящее. Также Захарова отметила, что Россия продолжает фиксировать все преступления киевского режима против канонической УПЦ, и подчеркнула, что Зеленскому не удастся уничтожить православие в стране.

Ночью около сотни неизвестных попытались захватить Архангело-Михайловский собор в Черкассах, являющийся в городе кафедральным. Полиция при этом бездействовала. Один из нападавших распылил газ и открыл огонь из травматического оружия. Пострадали несколько человек.