Саудовская Аравия предупредила G7 о последствиях конфискации российских активов
Эр-Рияд пригрозил распродать долговые бумаги ЕС при отъеме российских активов
Саудовская Аравия дала понять, что может продать часть европейских долговых бумаг, если «Большая семерка» конфискует российские активы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, часть европейских стран выступили против подобных санкционных мер G7. На это, как сообщили источники, повлияла в том числе позиция Саудовской Аравии.
Однако Минфин самого королевства отверг подобные угрозы.
«Наши отношения с G7 основаны на взаимном уважении, и мы обсуждаем все меры для глобального роста и повышения устойчивости мировой финансовой системы», — заявили в министерстве.
Ранее МВФ предупредил Запад о рисках от использования доходов от замороженных российских активов.