Саудовская Аравия предупредила G7 о последствиях конфискации российских активов

Саудовская Аравия дала понять, что может продать часть европейских долговых бумаг, если «Большая семерка» конфискует российские активы. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным издания, часть европейских стран выступили против подобных санкционных мер G7. На это, как сообщили источники, повлияла в том числе позиция Саудовской Аравии.

Однако Минфин самого королевства отверг подобные угрозы.

«Наши отношения с G7 основаны на взаимном уважении, и мы обсуждаем все меры для глобального роста и повышения устойчивости мировой финансовой системы», — заявили в министерстве.

Ранее МВФ предупредил Запад о рисках от использования доходов от замороженных российских активов.