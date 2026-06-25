Мэр в Киевской области подозревается в завладении землей и крупной растрате

Мэра одного из населенных пунктов Киевской области обвинили в незаконном присвоении земли и растрате более 75 миллионов гривен (120 миллионов рублей) бюджетных денег. Об этом сообщило РИА «Новости».

Чиновник через подставных лиц оформлял и перепродавал земельные участки водного и лесного фондов в одной из территориальных общин Обуховского района, вносил в документацию и государственные реестры недостоверные сведения. Также его подозревают в присвоении денег, выделенных на озеленение территории.

В суд подали ходатайство об отстранении подозреваемого от должности и его аресте.

Украинский телеканал «Общественное» утверждает, что речь идет о мэре города Украинка Александре Туренко.

Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска против судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерины Якубовской.