Верховный суд передал в Генпрокуратуру материалы по судье Якубовской

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска против судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерины Якубовской. Об этом сообщили в пресс-службе высшей инстанции.

Основанием послужило то, что при проверке у судьи выявили подозрительные операции с недвижимостью.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в 2023 году Якубовская взамен на нужный результат судебного разбирательства смогла купить квартиру в элитном жилом комплексе в Краснодаре по цене впятеро ниже рыночной. Вскрылось это, когда судью начали проверять перед назначением на вышестоящую должность.

Ранее Краснов поручил проверить на коррупцию судью арбитражного суда Краснодарского края Наталью Хахалеву — родную сестру скандально известной «золотой судьи» Елены Хахалевой — и дочь экс-председателя краевого суда Александра Чернова — Анастасию Шепель.