Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на бойцов ВСУ

Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки 355 советских солдат с мемориального комплекса «Холм Славы» на пленных бойцов ВСУ. Об этом он написал в Telegram-канале.
«„Холма Славы“ советского оккупационного периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений», — написал Садовой.
В начале года Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение об эксгумации и перезахоронении останков советских воинов, в том числе героя-разведчика Николая Кузнецова. С «Холма Славы» могилы собирались перенести на Голосовское кладбище.
В беседе с 360.ru политолог Армен Гаспарян напомнил, что в украинском городе снесли все мемориалы, которые устанавливали в честь русских.
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