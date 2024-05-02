Наступательная тактика. Языковую политику на Украине предложили изменить | 360°

Мир 02 мая 2024, 18:32 Наступательная тактика. Языковую политику на Украине предложили изменить Омбудсмен Креминь призвал перейти к «наступательной украинизации» страны Unsplash

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Украина должна перейти от «оборонительной» к «наступательной украинизации» страны. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Речь идет о дополнительных возможностях для обеспечения «функционирования украинского языка». Как планируется это сделать, омбудсмен не уточнил.

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По его словам, на Украине лишь в трех школах преподают русский язык, и его изучают 768 детей. В 2022 году количество школьников, изучавших русский язык, сократилось более чем в 100 раз.

В марте 2024 года Креминь призвал переименовать детские сады с русскими названиями.