Наступательная тактика. Языковую политику на Украине предложили изменить | 360°

02 мая 2024, 18:32
Наступательная тактика. Языковую политику на Украине предложили изменить
Омбудсмен Креминь призвал перейти к «наступательной украинизации» страны
Украина должна перейти от «оборонительной» к «наступательной украинизации» страны. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Речь идет о дополнительных возможностях для обеспечения «функционирования украинского языка». Как планируется это сделать, омбудсмен не уточнил.
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По его словам, на Украине лишь в трех школах преподают русский язык, и его изучают 768 детей. В 2022 году количество школьников, изучавших русский язык, сократилось более чем в 100 раз.
В марте 2024 года Креминь призвал переименовать детские сады с русскими названиями.
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