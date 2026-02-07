Мэр Ивано-Франковска призвал горожан готовиться к блэкауту

Жителям Ивано-Франковска следует на всякий случай запастись водой и приготовиться к перебоям со светом. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Он уточнил, что проблемы со светом возникают на западе Украины из-за комбинированных ударов ВС России по энергетическим объектам.

«К сожалению, могут быть значительные перебои с электроэнергией», — написал градоначальник.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер обратил внимание на кризис ЖКХ на Украине. По его словам, ситуация все больше подталкивает руководство республики к заключению мира.

В стране без тепла остались тысячи квартир, радиаторы не могут отопить помещения из-за сбоев в подаче электроэнергии. Также во многих домах наблюдаются проблемы с водоснабжением.