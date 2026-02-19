Меняла подруг на «Макбук». Украинка годами поставляла Эпштейну девушек

Украинская модель Настя Н. оказалась причастна к организации встреч молодых девушек с американским секс-преступником Джеффри Эпштейном. Об этом стало известно после публикации Минюстом США нового архива документов, которые проанализировали журналисты украинского медиапроекта.

Сотрудники этого издания изучили переписку финансиста за период с 2015 по 2019 годы. Оказалось, что уроженка Броваров активно предлагала Эпштейну своих подруг с Украины в качестве «ассистенток».

Взамен бизнесмен полностью содержал модель: оплачивал ее обучение архитектуре в Нью-Йорке, покупал технику Apple, спонсировал дорогостоящие визиты в салоны красоты и перелеты в Киев.

В одном из писем зафиксировано прямое обещание Насти Н.: «Конечно, я подыщу тебе девушек», после чего она начала отправлять Эпштейну фото и видео своих знакомых для посещения его частного острова на Карибах.

Расследование установило, что как минимум одна из предложенных девушек действительно летала на остров Эпштейна.

За свои услуги украинка получала не только подарки, но и прямые денежные переводы, включая разовую выплату в 10 000 долларов. Сама Настя Н. на запросы журналистов не ответила и оперативно закрыла свои социальные сети.

В связях с финансистом Джеффри Эпштейном уличили и бывшего принца Эндрю, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Его лишили титула осенью 2025 года. Уже в феврале 2026 года британская полиция арестовала Маунтбеттена-Виндзора по подозрению «в должностном преступлении».