Мельник признался, что всегда внимательно слушает выступления Небензи

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник отметил, что всегда внимательно следит за выступлениями постпреда РФ Василия Небензи. Об этом он сообщил немецкому журналу Stern, отвечая на вопрос об ощущениях от нахождения за одним столом с «опытным российским дипломатом» Небензей.

«Кстати, я всегда внимательно слушаю… Я делаю это для того, чтобы разработать стратегию моих следующих выступлений», — заявил Мельник.

Мельник, говоря об ООН, отметил, что работа Совета безопасности заблокирована из-за ветирования Москвой. Ранее он заявлял, что предложение исключить Россию из Совбеза было «риторическим». Однако в интервью дипломат выразил надежду на то, что это все-таки произойдет.

Мельник «прославился» своими резкими высказываниями. Весной 2022 года, занимая пост посла Украины в Германии, он сравнил канцлера Олафа Шольца с «обиженной колбасой». Позже Мельник извинился за эти слова.

Затем он нецензурно обругал Илона Маска, который предложил план мирного урегулирования между Россией и Украиной. В июне 2022 года Мельника резко критиковали в нескольких странах за его выступления в защиту Степана Бандеры, лидера украинских националистов.

Ранее Андрей Мельник заявил, что для завершения конфликта с Россией Украина может согласиться на не связанные с НАТО гарантии безопасности. По его словам, союзники Украины должны четко прописать механизм, средства и условия защиты Украины в будущем.