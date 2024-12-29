Окончание конфликта с гарантиями и без членства в НАТО допустили на Украине

Мельник: Киев может согласиться на гарантии безопасности без вступления в НАТО

Для завершения конфликта с Россией Украина может согласиться на не связанные с НАТО гарантии безопасности. Об этом изданию Berliner Morgenpost заявил бывший посол страны в Германии, постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

По его словам, союзники Украины должны четко прописать механизм, средства и условия защиты Украины в будущем.

«Как промежуточное решение вопрос о гарантиях безопасности имеет для Украины центральное значение. Но это должно выйти за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум. Наши партнеры должны скрупулезно прописать, какими именно военными средствами намерены помогать защищать Украину», — сказал Мельник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия обсудит мирное урегулирование украинского конфликта только лишь на условиях президента Владимира Путина.