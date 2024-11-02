Медведев назвал врагов России

Западные государства сейчас — враги России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью RT .

«Западная Европа, конечно же, США, Канада, Австралия — это враги России», — отметил он.

При этом Медведев добавил, что страны Запада сами поставили себя в такое положение, и напомнил, что отношения после этого восстанавливаются очень медленно. В качестве примера он привел Германию, которую еще десятилетия после Великой Отечественной войны подсознательно воспринимали как врага. Сейчас такое отношение к Западу тоже сохранится надолго, подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее издание Politico сообщило, что французскую армию подготовят для противостояния с Россией.