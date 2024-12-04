Медведев назвал Зеленского гнидой и посоветовал ему скорее исчезнуть

Владимир Зеленский должен покинуть пост президента Украины, его судьба очевидна — публичная казнь или политическая эмиграция. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Нелегитимный „просроченный“ президент Украины должен исчезнуть. Гнида, наркоман и преступник, поддерживается США. Вполне очевидна будущая судьба: публичная казнь или позорная политическая эмиграция», — сообщил он.

Ранее Медведев иронично отреагировал на предложенный Зеленским «план стойкости» Украины. Он призвал его «быть ближе к реалиям и меньше нюхать».

Зампред Совбеза отмечал, что украинский конфликт возможно урегулировать без новых издержек для человечества, если НАТО перестанет «раздувать пожар» угрозы применения ядерного оружия. Он пообещал, что Россия непременно ответит на дальнобойные удары ВСУ западным оружием.