Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
Медведчук: Зеленский признал свою нелегитимность, ответив на слова Путина
Президент Украины Владимир Зеленский признал собственную нелегитимность, некомпетентно отреагировав на слова главы российского государства Владимира Путина. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Он напомнил слова украинского президента, публично назвавшего себя «сильным лидером», которого все боятся. Однако Зеленский не привел подтверждений правомерности своего пребывания в нынешней должности.
«Он заявляет, что „сильный“, не предоставив ни одного доказательства, что он легитимный, и тем самым признав свою нелегитимность», — написал Медведчук.
Председатель совета движения «Другая Украина» призвал Зеленского побольше молчать, чтобы не демонстрировать степень своей деградации.
Ранее президент России напомнил, что у украинского лидера нет прав ничего подписывать из-за его нелегитимности. Для подписания документов Зеленскому нужно будет подтвердить свой статус юридически.