Президент Украины Владимир Зеленский признал собственную нелегитимность, некомпетентно отреагировав на слова главы российского государства Владимира Путина. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук .

Он напомнил слова украинского президента, публично назвавшего себя «сильным лидером», которого все боятся. Однако Зеленский не привел подтверждений правомерности своего пребывания в нынешней должности.

«Он заявляет, что „сильный“, не предоставив ни одного доказательства, что он легитимный, и тем самым признав свою нелегитимность», — написал Медведчук.

Председатель совета движения «Другая Украина» призвал Зеленского побольше молчать, чтобы не демонстрировать степень своей деградации.

Ранее президент России напомнил, что у украинского лидера нет прав ничего подписывать из-за его нелегитимности. Для подписания документов Зеленскому нужно будет подтвердить свой статус юридически.