Президент Украины Владимир Зеленский в попытках понравиться избранному президенту США попытается выставить себя в качестве миротворца. Об этом в колонке для « Смотрим.ру » написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский применяет одежды миротворца и перед зеркалом репетирует американскую улыбку, чтобы понравиться Трампу», — отметил он.

Медведчук добавил, что в мирные намерения и откровенность главаря киевского режима никто уже не верит.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270, инаугурация запланирована на 20 января.

Ранее Зеленский публично раскритиковал план Трампа по быстрому завершению украинского конфликта. По его мнению, это приведет к существенным потерям для страны. Президент уточнил, что Украина хочет справедливого урегулирования ситуации.