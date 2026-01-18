Медведчук рассказал о промахе Зеленского по вопросу территорий

Российские границы на Украине могут пройти в районе Ивано-Франковской области. На эту логическую несостыковку в речи президента республики Владимира Зеленского указал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, его слова привел ТАСС .

Политик отметил, что Зеленский сам загнал себя в ловушку утверждением, что территориями Украины можно назвать те регионы, где большая часть населения говорит на украинском языке.

«Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области. И никак не восточнее», — сказал Медведчук.

Глава движения напомнил, что раньше уже предупреждал прозападных политиков на Украине, что решение создать мононациональное государство приведет к его гибели и потере территорий, что сегодня и происходит.

Ранее Медведчук сделал прогноз, что в 2026 году конфликт на Украине не завершится.