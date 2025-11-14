Медведев допустил, что украинцы сами сметут Зеленского и его окружение

Дмитрий Медведев заявил, что украинцы устали от власти Владимира Зеленского и его окружения, и именно народ может сыграть ключевую роль в свержении нынешнего режима. Об этом замглавы Совета безопасности России сообщил журналистам, его процитировало РИА «Новости» .

По словам политика, в Европе сформировался «гнойник», который долгое время использовали против России, но теперь он «неизбежно будет вскрыт».

Медведев пояснил, что к этому может привести как позиция США и Евросоюза, так и действия самих жителей Украины, которым, по его мнению, осточертела «бандеровская клика».

Политик добавил, что украинский конфликт стал самым кровопролитным в XXI веке, а нынешняя власть в Киеве втянула страну в тяжелейшее противостояние.

Заместитель главы российского Совета Безопасности уверен, что последствия этого курса неизбежно приведут к серьезным изменениям внутри Украины.

Он также отметил, что события в Киеве развиваются «по нарастающей», а накопившиеся противоречия делают ситуацию нестабильной. По его словам, именно эти факторы будут определять дальнейший ход кризиса.

