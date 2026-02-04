Эпштейн высмеял Зеленского в переписке с экс-министром финансов США

В переписке с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, резко высказывался о Владимире Зеленском. Это следует из материалов по делу, с которыми ознакомился ТАСС .

В одном из сообщений Эпштейн интересуется, действительно ли Зеленский был актером, и отмечает, что не считает его «вторым Рейганом».

Финансист характеризует его как «восточноевропейского авантюриста», который играет на теме патриотизма, называя происходящее «дешевой комедией для избирателей». Он также выражает недоумение тем, что Зеленский начинает транслировать этот образ перед инвесторами.

Саммерс в ответе указывает, что знаком с людьми, которые активно финансово поддерживали Зеленского.

Ранее сооснователь Microsoft Билл Гейтс публично извинился за любые контакты с Эпштейном, признав, что считает их серьезной ошибкой и сожалеет о самом факте общения с ним.