Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского идти на территориальные уступки грозят Украине потерей Одессы. Об этом в эфире YouTube-канале Deep Dive заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Возможно им (украинцам — прим. ред.) стоит пойти на сделку, а если нет, то их уничтожат, а затем россияне консолидируют свои силы и двинутся вперед. Я думаю, что Одесса сейчас очень важна для России», — отметил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что президент США Дональд Трамп уже разочаровался в Зеленском и разглядел в нем афериста, не имеющего шанса на успех.

«Все это просто афера. У него (Зеленского — прим. ред.) никогда не было шансов на успех», — заявил Макгрегор.

США оказывают давление на украинского лидера, вынуждая того согласиться на территориальные уступки и другие пункты в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта. Однако Зеленский отказался обсуждать спорные вопросы.

Зеленский не имеет даже теоретических шансов на победу в президентской гонке, если выборы на Украине все же состоятся. Его политический рейтинг обвален, народ не доверяет ему, заявили в Раде.