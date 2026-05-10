Мединский заявил о страхе Украины перед историей после приговора за учебник

История является оружием, на Украине это понимают и поэтому боятся. Об этом на платформе «Макс» заявил глава Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.

«Кажется, такого приговора история еще не знала», — написал он, комментируя заочный приговор украинского суда за работу над созданием школьного учебника.

Председатель РВИО привел один из пунктов обвинения: детям навязывались тезисы о так называемых братских народах через учебные материалы.

«История — это оружие. В прокуратуре Украины не такие дураки сидят. И, судя по реакции, боятся», — подчеркнул Мединский.

Также он добавил, что получил письмо от бойцов, в котором они признались, что слушают его «Рассказы из русской истории» в минуты отдыха.

«Лично парней не знаю, но желаю вернуться домой с победой! Как возвращались их деды и прадеды. Если наша работа хоть каплю помогает, живем не зря», — заключил помощник президента.

Ранее в Киевской области полиция начала проверку из-за ролика в Сети с песней «Матушка-земля».