Мединский высмеял приговор суда на Украине

Мединский заявил о страхе Украины перед историей после приговора за учебник
История является оружием, на Украине это понимают и поэтому боятся. Об этом на платформе «Макс» заявил глава Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.
«Кажется, такого приговора история еще не знала», — написал он, комментируя заочный приговор украинского суда за работу над созданием школьного учебника.
Председатель РВИО привел один из пунктов обвинения: детям навязывались тезисы о так называемых братских народах через учебные материалы.
«История — это оружие. В прокуратуре Украины не такие дураки сидят. И, судя по реакции, боятся», — подчеркнул Мединский.
Также он добавил, что получил письмо от бойцов, в котором они признались, что слушают его «Рассказы из русской истории» в минуты отдыха.
«Лично парней не знаю, но желаю вернуться домой с победой! Как возвращались их деды и прадеды. Если наша работа хоть каплю помогает, живем не зря», — заключил помощник президента.
