Власти Евросоюза несут свою долю ответственности за проведение на Украине принудительной мобилизации, которая все больше похожа на охоту за людьми. Как сообщила газета Magyar Nemzet, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что руководство Евросоюза снова промолчало после гибели очередного венгра, принудительно мобилизованного в ВСУ. Речь шла о 40-летнем жителе Ужгородского района Украины, у которого остались трое детей.

«Видеоролики, на которых мужчин похищаю на глазах у семей и детей, избивают и запихивают в микроавтобусы увидела не только Европа, но и весь мир», — заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что правительство Венгрии неоднократно выступало с инициативой ввести санкции против всех участников принудительной мобилизации на Украине, но власти Евросоюза продолжают закрывать глаза на это бесчинство.

«Поэтому этот жестокий и принудительный призыв на военную службу на Украине проводится при содействии и с одобрения Брюсселя», — подытожил Сийярто.

В воскресенье, 8 февраля, полиция Днепропетровской области задержала трех сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) по подозрению в убийстве мобилизованного. По данным правоохранителей, военкомы до смерти забили мужчину, оказавшего сопротивление.