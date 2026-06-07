Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо официально отменить собственный указ, который запрещает любые переговоры с Россией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для ИС «Вести».

По ее словам, именно со слов об отмене указа главе киевского режима стоило начать открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину, если он все-таки решил его написать. В самом письме, по словам Матвиенко, было много нахальных формулировок.

«Ну, он столько всего наговорил… Там уже заговариваться люди начинают», — отметила сенатор.

Ранее в Кремле указали на желание Зеленского быть похожим на Рэмбо. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, несмотря на попытки, у украинского лидера это не получается.