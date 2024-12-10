Мать Алиева, призвавшего к расправе над россиянами, прокомментировала визит сына в Суджу

Мать Алиева заявила, что не знает о его визите в Суджу

Мать экс-игрока сборной Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева*, который публично призывал расправиться с россиянами в Курской области, ответила на новый запрос прессы о своем сыне. Ее процитировало РИА «Новости» .

Марина Алиева заявила, что ничего не знает о поездке сына в Суджу. Других комментариев женщина не давала. Она также, утверждает российское агентство, не ответила на вопрос о своем личном отношении к данному происшествию.

Ролик, где бывший футболист позирует в Судже Курской области, распространили неизвестные в социальных сетях. Мужчина носит камуфляж и бронежилет. Служит ли он в ВСУ, не уточнялось.

Росфинмониторинг в начале ноября внес экс-игрока «Локомотива» и «Анжи» в перечень террористов и экстремистов. МВД России возбудило в отношении него уголовное дело — после того, как мужчина публично призвал к расправе над мирным населением Курской области.

Ранее Кремль сообщил о скором завершении освобождения Курской области.

*В России признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.