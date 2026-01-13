Массовые отключения света начались в Киеве и области

По всему Киеву начались экстренные отключения света. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшей украинской энергетической компании ДТЭК.

«По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. <…> Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему», — заявили в компании.

Также отключения света начались в Киевской области, в том числе в Бучанском районе. В ДТЭК подтвердили информацию о ночной атаке по одной из электростанций.

Как отметило издание «Страна», вечером и ночью БПЛА и ракеты атаковали Зеленодольск Днепропетровской области, где расположена Криворожская ТЭС. Также ВСУ сообщили, что крылатые ракеты атаковали район Киевского водохранилища, где находится Киевская ГЭС.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей покинуть город. В столице начались большие проблемы с теплом и электричеством.