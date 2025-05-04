Маск обратил внимание на видео с похищением военкомами курьера в Луцке

Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отреагировал на опубликованное видео с похищением курьера в Луцке. Он оставил комментарий под постом о мобилизации на Украине одного из пользователей соцсети X .

В сообщении рассказали, что украинские территориальные центры комплектования активно мобилизуют жителей для участия в конфликте, в котором ВСУ не могут одержать победу. На опубликованных кадрах видно, как мужчину заталкивают в фургон в Луцке.

«Тысячи видео демонстрируют, как Украина насильно призывает мужчин воевать в конфликте, в которой та не может победить», — отметил пользователь в публикации с видео.

Маск отреагировал на запись двумя восклицательными знаками.

Ранее в Сети появились кадры преследования велосипедиста в Харькове. За мужчиной на трех машинах гнались сотрудники ТЦК, пытаясь протаранить украинца.