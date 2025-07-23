Конфликт между 12-й бригадой Нацгвардии Украины (бывший «Азов»*) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ резко обострился. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

Поводом для нового скандала стало нападение на майора 12-й бригады Андрея Кориневича. По его словам, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады избили его.

«Напряженные отношения в этих подразделениях были и раньше, но сейчас в связи с избиением Кориневича тема приобрела широкий общественный резонанс», — сказал Марочко.

Он отметил, что обе бригады «набирают себе баллы» на конфликте. История переросла в явный «раскол националистического движения», что не только может привести к разобщению общества, но и угрожает действующей власти.

Особую опасность, по словам эксперта, представляет командир 3-й бригады Андрей Билецкий**. Он позиционирует себя как альтернативу официальной власти.

Ранее пленный боец ВСУ Виталий Бровко, сдавшийся в плен под Курском, отказался от обмена из-за страха вернуться на передовую. Он отметил, что отправиться на родину удастся только после смены власти.

*Националистический батальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация

** — включен в России в список террористов