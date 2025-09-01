Марочко допустил причастность Зеленского к убийству Парубия

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Владимир Зеленский может быть причастен к убийству бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Такое мнение он выразил в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте» .

«В этом может быть замешан и сам пан Зеленский», — сказал эксперт.

По словам Марочко, рано или поздно на Украине будут выборы, и Парубий, обладая управленческими ресурсами, мог бы создать серьезные проблемы для Зеленского. Он напомнил, что Парубий ранее занимал пост секретаря СНБО, имел бизнес-интересы и, как утверждает эксперт, получал доходы через силовые ведомства.

Марочко связал гибель Парубия с устранением политического конкурента. Он добавил, что не удивится, если в дальнейшем будут представлены подтверждающие факты.

Ранее Зеленский сообщил, что подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания.