Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк*, включенный в российский список террористов и экстремистов, может стать лидером частной военной организации, специализирующейся на нападениях на Россию. Таким мнением с ТАСС поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Интересно будет посмотреть, кто займет место главы СБУ. Нынешний и. о. Хмара — чисто технический исполнитель. А вот если туда встанет кто-то из военной разведки, значит, американцы выиграли в этой партии и взяли все силовые структуры под контроль. Но британцы, европейцы и условная „партия войны“ так просто не уступят», — сказал он.

Малюк может возглавить частную военную организацию. Она будет брать на себя ответственность за теракты, позволяя официальному Киеву оставаться в стороне.

Прозоров утверждает, что США хотят видеть на посту нового главы СБУ сотрудника ГУР, так как украинская военная разведка всегда находилась под контролем Вашингтона. В то же время, с 2019 года СБУ попала под влияние Лондона, который, по словам Прозорова, заинтересован в продолжении конфликта.

«Военная разведка Украины традиционно находится под плотным контролем США», — добавил он.

Бывший офицер СБУ заявил, что смещение Малюка*, чьи взгляды на продолжение конфликта противоречат позиции президента США, является частью плана Вашингтона по полному контролю над Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Малюка*, что стало частью кадровых изменений в службе. Временным исполняющим обязанности назначен начальник Центра спецопераций «А» СБУ Евгений Хмара. Источники на Украине заверяют, что Зеленский додавил Малюка*, пригрозив увольнением по президентскому решению.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.