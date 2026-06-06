Львовские депутаты устроили застолье, не выключив трансляцию

Во Львовской области депутаты забыли выключить трансляцию после заседания и опозорились, случайно показав свое застолье с крепким алкоголем. Кадры опубликовало украинское издание Insider ua .

На кадрах видно, как львовские парламентарии собрались вокруг стола с закусками и бутылками с водкой и коньяком. Депутаты веселились, звучали тосты прямо в зале слушаний.

Позже видео с Youtube-канала законодательно органа удалили. Накажут ли депутатов за пьяное веселье в прямом эфире неизвестно.

Этой весной президент Украины Владимир Зеленский тоже попал в неловкую ситуацию, забыв во время интервью, как по-английски звучит слово «надежда». Сначала он попытался самостоятельно подобрать формулировку, а затем попросил помощи у ассистентов и съемочной группы.