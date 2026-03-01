Зеленский забыл английский во время интервью

NRK: Зеленский забыл перевод слова «надежда» и обратился за советом

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью забыл, как по-английски звучит слово «надежда». На эпизод обратил внимание норвежский телеканал NRK .

В разговоре с ведущим новостей Ямой Воласмалом Зеленский начал подбирать формулировку и попросил помощи у ассистентов и съемочной группы.

«Нам надо было… дать людям… Как это… Не мечту, а… „Надежда“ как будет?» — сказал президент Украины.

Задав вопрос, Зеленский повернулся к команде за кадром, получил подсказку и после этого продолжил интервью.

Ранее украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, выступая в лондонском аналитическом центре Chatham House, продемонстрировал заметные трудности во владении английским языком. Во время речи он сверялся с распечаткой, допускал фонетические и речевые ошибки и делал частые паузы.