Львовская чиновница лишилась поста после демонстрации среднего пальца под гимн Украины

«Страна.ua»: во Львове уволили отказавшуюся встать во время гимна чиновницу

Во Львове из областной военной администрации (ОВА) уволили сотрудницу, которая не встала во время исполнения гимна Украины и показала неприличный жест. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В соцсетях появилось видео, на котором чиновница сидела на скамейке на улице, глядя в смартфон. Вокруг нее встали женщины, которые исполнили украинский гимн.

Девушку пристыдили, указав на то, что она не встала во время гимна. Однако чиновницу не смутили упреки патриоток, она равнодушно, не отвлекаясь от гаджета, показала им средний палец.

По данным «Страна.ua», в областной администрации уже уволили женщину.

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