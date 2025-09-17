«Львов потихонечку русифицируется». На Украине признали влияние русского языка

Львов постепенно утрачивает статус самого украиноязычного города из-за активной русификации. Об этом заявил депутат городского совета Любомир Мельничук на заседании представительного органа, его слова привело издание «Страна.ua».

«Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим, как Львов потихонечку русифицируется. <…> и это катастрофически большая проблема», — отметил Мельничук.

Он подчеркнул, что в городе отсутствуют действенные программы по защите государственного языка и пообещал разработать комплекс мер для усиления позиций украинского языка.

Ранее украинская певица Настя Каменских отреагировала на критику, обрушившуюся на нее после концертов в США, где артистка выступала на русском языке. Она ответила, что «есть один язык».