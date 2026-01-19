Лукашенко заявил, что Украине помогут только Белоруссия и Россия

После завершения конфликта Украине реально смогут помочь только Россия и Белоруссия. Об этом на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщило БелТА .

«Я украинцам всегда намекаю, насколько это возможно. Никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время», — сказал он.

По словам Лукашенко, сейчас складывается редкая возможность для прекращения боевых действий. Он отметил, что мир на украинской территории остается необходимым независимо от текущих разногласий и позиции Киева. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что вопрос будущего не сводится исключительно к контролю над территориями.

Лукашенко заявил, что в долгосрочной перспективе решающим фактором станут люди и их выбор, а не границы. Он добавил, что жители сами определят, с кем им удобнее и безопаснее жить, и со временем ситуация расставит все по своим местам. По его словам, продолжение конфликта приводит лишь к росту числа жертв и к тому, что миллионы украинцев покидают страну, не имея гарантий возвращения.

Отдельно президент Белоруссии отметил, что после окончания конфликта Украина может оказаться вне приоритетов западных стран. В этом контексте он отметил, что США и другие государства могут переключить внимание на другие регионы мира, тогда как Россия и Белоруссия, по его словам, останутся единственными, кто будет готов оказывать помощь в послевоенный период.

Также на встрече с Соколовым Лукашенко заявил, что Европа должна выстраивать свою политику как самостоятельный участник международных отношений и постепенно начинает это осознавать.