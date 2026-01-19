Лукашенко заявил, что Европа поняла, «где ее счастье»

Европа должна выстраивать свою политику как самостоятельный участник международных отношений и постепенно начинает это осознавать. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым, сообщило БелТА .

«Я, откровенно говоря, доволен тем, что наконец Европа поняла, где их счастье. Задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы вместе с нами, с Россией. Это наш дом, здесь надо искать счастье», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Европа по-прежнему нуждается в энергоресурсах с Востока и что сотрудничество с Россией и Белоруссией остается для нее экономически выгодным.

Глава белорусского государства также обратил внимание на заявления отдельных европейских лидеров о необходимости проводить собственную политику, в том числе в торговых вопросах с США. Он выразил надежду, что Европейский союз сможет действовать более независимо, опираясь на свой экономический и технологический потенциал.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не стремится к конфронтации и рассматривает себя как возможный «мост» между Востоком и Западом. Он добавил, что в сфере обороны Белоруссия и Россия действуют как единое целое и разделять их в этом контексте, по его словам, не имеет смысла.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что Германия заинтересована в выстраивании долгосрочного баланса в отношениях с Россией как крупнейшим европейским соседом. Выступая на новогоднем приеме Торгово-промышленной палаты Галле-Дессау и Палаты ремесленников Галле, он отметил, что достижение устойчивого равновесия позволило бы стране с большей уверенностью смотреть в будущее.