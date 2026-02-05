«Ложь, манипуляции и издевательство». На Украине усомнились в возможности мирного соглашения

Мирные переговоры не имеют никакого смысла, пока у власти остается Владимир Зеленский. Все это ложь и манипуляции, заявил в телеграм-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Переговоры не имеют для Украины никакого смысла, пока в их повестке нет первого и главного пункта на данном этапе — отстранения Зеленского», — написал парламентарий.

Также в список обязательных шагов, по его мнению, необходимо включить освобождение политзаключенных и восстановление политического поля в стране.

«Это ложь и манипуляции. Это издевательство над людьми, которые каждый день платят жизнью, здоровьем, свободой, домами и будущим», — подчеркнул Дмитрук.

Дмитрук подчеркнул, что для обмена пленными не нужны громкие саммиты и переговоры. Эту тему превращают в политический инструмент, который используют по указке Зеленского.

Второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби завершился. Стороны охарактеризовали диалог как продуктивный и отметили прогресс по урегулированию.