«Ложь, манипуляции и издевательство». На Украине усомнились в возможности мирного соглашения
Депутат Рады Дмитрук: мирное соглашение невозможно без отстранения Зеленского
Мирные переговоры не имеют никакого смысла, пока у власти остается Владимир Зеленский. Все это ложь и манипуляции, заявил в телеграм-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Переговоры не имеют для Украины никакого смысла, пока в их повестке нет первого и главного пункта на данном этапе — отстранения Зеленского», — написал парламентарий.
Также в список обязательных шагов, по его мнению, необходимо включить освобождение политзаключенных и восстановление политического поля в стране.
«Это ложь и манипуляции. Это издевательство над людьми, которые каждый день платят жизнью, здоровьем, свободой, домами и будущим», — подчеркнул Дмитрук.
Дмитрук подчеркнул, что для обмена пленными не нужны громкие саммиты и переговоры. Эту тему превращают в политический инструмент, который используют по указке Зеленского.
Второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби завершился. Стороны охарактеризовали диалог как продуктивный и отметили прогресс по урегулированию.