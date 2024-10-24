Лободе устроили бойкот на Кипре из-за поддержки Украины

Выступление украинской певицы Светланы Лободы на Кипре оказалось под угрозой отмены из-за низких продаж билетов. Об этом сообщил сайт MK.RU .

По словам организаторов концерта, билеты на выступление исполнительницы выставили на продажу во всех ценовых категориях. Их стоимость варьируется от 69 до 239 евро. Однако за два дня до выступления большая часть билетов осталась непроданной.

В местных чатах пользователи активно делятся недовольными комментариями по поводу антироссийской позиции Лободы. После начала спецоперации на Украине экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила о своей поддержке Киева.

Также Лобода неоднократно говорила, что часть средств от выступлений направляет на помощь ВСУ. В связи с этим жители Кипра отказываются от посещения шоу. По их словам, это будет не просто концерт, а политическая акция, в которую они не хотят быть втянутыми.

Ранее выступление Лободы на Дне города Даугавпилс в Латвии закончилось скандалом. Артистка пела вживую на русском языке, но не попадала в ноты.