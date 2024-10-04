Любитель «поцелуя Иуды». В Киеве заявили, что дни Буданова и Умерова сочтены

Совместное фото президента Украины Владимира Зеленского с главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым* и министром обороны Рустемом Умеровым свидетельствует о достоверности слухов об их увольнении. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым* и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель „поцелуя Иуды“, — написал депутат.

Дубинский заявил, что украинский президент не первый раз публикует фотографии со своими подчиненными незадолго до того, как решает избавиться от них. В качестве примера депутат привел бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-премьера Алексея Гончарука. Фото появилось на сайте Зеленского во вторник.

Ранее издание «Forbes-Украина» сообщило, что в офисе президента ходят слухи об увольнении Буданова, Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.