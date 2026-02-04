Любитель «Орешника»? Зеленский удивил новым главой разведки Украины
Зеленский назначил Луговского врио председателя внешней разведки Украины
Временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины стал Олег Луговский. Указ подписал Владимир Зеленский, документ опубликовала пресс-служба его офиса.
Согласно документу, генерал-майор Луговский, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя того же ведомства, приступит к исполнению новых обязанностей незамедлительно.
Назначение стало частью масштабной ротации в руководстве спецслужб. Бывший глава СВР Олег Иващенко в начале января перешел на должность начальника ГУР. Тот возглавил Офис президента.
В результате украинская Служба внешней разведки осталась без руководителя. Зеленский рассматривал несколько кандидатур на этот пост. Среди прочих обсуждался и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Луговский стал публичным актором украинской политики лишь в последнее время. В публичном поле он начал активно комментировать стратегические действия России, обсуждал военачальник и «Орешник».
Кроме того, Зеленский ввел Луговского в состав делегации на переговорах с представителями России и США в Абу-Даби. Очередной раунд таких встреч завершился в среду, 4-го февраля.