Любитель «Орешника»? Зеленский удивил новым главой разведки Украины

Временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины стал Олег Луговский. Указ подписал Владимир Зеленский, документ опубликовала пресс-служба его офиса.

Согласно документу, генерал-майор Луговский, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя того же ведомства, приступит к исполнению новых обязанностей незамедлительно.

Назначение стало частью масштабной ротации в руководстве спецслужб. Бывший глава СВР Олег Иващенко в начале января перешел на должность начальника ГУР. Тот возглавил Офис президента.

В результате украинская Служба внешней разведки осталась без руководителя. Зеленский рассматривал несколько кандидатур на этот пост. Среди прочих обсуждался и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Луговский стал публичным актором украинской политики лишь в последнее время. В публичном поле он начал активно комментировать стратегические действия России, обсуждал военачальник и «Орешник».

Кроме того, Зеленский ввел Луговского в состав делегации на переговорах с представителями России и США в Абу-Даби. Очередной раунд таких встреч завершился в среду, 4-го февраля.